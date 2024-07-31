广东自贸试验区上半年进出口同比增长29%

今年上半年，位于中国南方经济发达省份的广东自由贸易试验区，实现进出口3335亿元人民币（下同，619亿新元），同比增长29%。

据中新社报道，广东省商务厅厅长张劲松星期二（7月30日）在广州举行的新闻发布会提到上述消息。他称，广东自贸试验区上半年实际利用外资19.6亿美元（26.3亿新元），以全省万分之六的土地面积，贡献了全省7.6%的外贸进出口和1/4的实际利用外资。

张劲松说，目前广东自贸试验区内实有企业超29万家，吸引世界500强企业105家投资项目520个，集聚总部企业220家。

据介绍，广东自贸试验区成立九年来，全力推进粤港澳服务贸易自由化，扩大对港澳金融、法律、会计、工程、旅游、检测认证等服务业开放，累计入驻港澳资企业2.6万家，实际利用港澳资509亿美元，占广东自贸试验区实际利用外资九成以上。

另据南方日报网络版，人民银行广东省分行副行长吴燕生在发布会上说，截至6月底，广东自贸试验区跨境双向人民币资金池结算量占全省1/3，跨境人民币结算金额占全省1/6，累计办理自由贸易（FT）账户资金业务4.9万亿元人民币。

据广东省商务厅官网的信息，广东自贸试验区于2014年12月31日经中国国务院批准设立，实施范围116.2平方公里，涵盖三个片区：广州南沙新区片区60平方公里，深圳前海蛇口片区28.2平方公里，珠海横琴新区片区28平方公里。