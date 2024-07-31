中国一男子冒充军人骗取21家酒店惠军待遇 获刑六个月

中国人民解放军庆祝“八一”建军节前夕，中国最高人民检察院星期三（7月31日）公布一批典型案例。其中，一名男子冒充军人骗取21家酒店惠军待遇，获刑六个月。

据最高检官网消息，最高检星期三发布依法维护国防利益、军人军属合法权益典型案（事）例，并披露了这起案件详情。

案情显示，今年28岁的于姓男子2023年3月至8月，在四川、重庆、青海三省21家酒店办理入住时，为享受惠军折扣，采取穿着部队作训服、肩背迷彩背包、出示抬头为某军区发票等方式，让酒店工作人员相信其为现役军人，要求酒店按照军人优惠价结算房费。

至案发时，于男先后十余次骗取酒店住宿费用减免金额共计1000余元（人民币，186新元）。同时，他为便于结交女性，多次冒充军人身份与别人建立联系。

2024年2月29日，四川省华蓥市检察院以于男构成冒充军人招摇撞骗罪向法院提起公诉。2024年6月13日，华蓥市法院以于男犯冒充军人招摇撞骗罪，判处其有期徒刑六个月。

此前，于男2022年9月曾因冒充军人身份以征兵为由实施诈骗，被公安机关行政拘留九日。

根据最高检官网，检察机关通过侦查监督与协作配合机制了解到该案线索，主动与公安机关沟通，提出于男作案次数多、涉及区域广，损害了军队、军人形象和声誉，应当依法追究其刑事责任，公安机关采纳检察机关意见对该案立案侦查。检察机关主动提前介入，引导侦查机关全面收集酒店监控、入住记录、开票信息、当日房价及酒店工作人员证言等证据，夯实指控证明体系。