台美签署20亿新台币合约 提升台军情监侦系统数据链

台湾与美国签署旨在提升台军指管及情监侦系统数据链的军售合约，总值20亿新台币（下同，8200万新元）。

据台湾《自由时报》报道，台湾政府电子采购网星期三（7月31日）公布，台湾国防部驻美军事代表团近期于美国在台协会（AIT）签署“资通系统提升先期规划”标案，总金额为20亿5844万9130元，执行至2026年12月31日。

根据公告资讯，上述标案由国防部资通电军指挥部主办，履约地点在新北市新店区、高雄市左营区。

美国政府是在今年2月21日公告这项“Link-16系统提升先期规划”军售案。台湾国防部当时解释，这项军购案将请美方对整合台军指挥管制及情监侦系统数据链路升级，进行整体规划和升级作业，以提升共同作战图像效能，建立军事互通性。

《自由时报》称，“Link-16”是台湾、美国等北约国家使用的战术资讯链路系统，供各式军机、军舰、作战车辆即时交换文字、图像、语音等战术资讯，甚至可与友盟部队通联。

不过，目前台军现有的系统只是“精简版”，并未扩及所有现役军备。随着台军未来数年将陆续获得美制F-16V block70战机、M1A2T战车、“海马斯”多管火箭系统及陆射鱼叉导弹，战术资讯链路系统的升级变得更具迫切性。

台湾国防院国防战略与资源研究所所长苏紫云今年2月曾分析，此案涉及美台军事深层合作，将能分享战场情资。即使美军未直接介入台海冲突，美军仍可将侦测到的战场情资分享给台军。