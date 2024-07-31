中国海军政委：扭住人才建设主要矛盾 加大选拔年轻干部力度

解放军八一建军节前夕，中国海军上将政治委员袁华智在星期三（7月31日）出版的《学习时报》头版刊发署名文章说，要紧紧扭住人才建设这个海军建设主要矛盾，进一步加大选拔使用优秀年轻干部力度，形成人尽其才、才尽其用、人才辈出的生动局面。

这篇题为《常修为政之德解决好思想根子问题》的文章共有6400多字。袁华智在文章中说，人民海军成立75年来，从“三根桩子”奠基开篇，“爱舰、爱岛、爱海洋”强基固本，“空、潜、快”艰难起步，到“三讲三整顿”革弊鼎新，“以海为家、以岛为家、以舰为家”建功海洋，“三大力量体系”攥指成拳，一代代海军官兵同心同德、同舟共济，谱写了维护国家主权、安全、发展利益的时代华章。

袁华智在文章中指出：建设强大海军是中国共产党的不懈追求，要始终以强党强国、民族复兴为怀，以经略海洋、维护海权为念，以建强海军、准备斗争为责，以搏击海天、保卫海防为系，提振干事创业精神状态，不断把建设强大海军事业推向前进。

袁华智说，海军现代化建设是一项开拓性事业，惟改革者进、惟创新者强、惟改革创新者胜。要在新的高度上对好标、对准表。把握海军现代化的本质特征，认清海军现代化是政治引领、思想领先的现代化，是理论先进、战略高超的现代化，是体系聚优、能力强大的现代化，是军民一体、联合制胜的现代化，是维护和平、担当正义的现代化，坚定不移走好中国特色建强海军之路。

他还说，要在新的广度上干当下、谋未来。实现建军一百年奋斗目标要有走一步、谋两步、看三步的战略思维和长远眼光，抓住“十四五”攻坚、“十五五”预研的契机，研究思考海军发展战略如何完善、军事理论如何发展、规划计划如何设计、建设路径如何布设、编成结构如何优化等重大问题，搭起推进海军现代化的“四梁八柱”。要在新的维度上走新路、攀新高。大力解放思想、更新观念，坚决摒弃不合时宜的老观念、老套路、老习惯，坚持向新域新质要战斗力，向科技创新要竞争力，向军民融合要驱动力，努力打造海军建设发展新的增长极。

袁华智最后指出，紧紧扭住人才建设这个当前海军建设发展的主要矛盾，持续用力落实海军党委设计的“三新”长远规划，确立的“三型”素质要求，提出的“四个平衡”指导原则，走开的“四个循环”交流路子，进一步加大选拔使用优秀年轻干部力度，加大事业取人、人岗相适力度，加大全链路培养、硬实力择优力度，提高知事识人穿透力精准度，着力形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明导向，形成人尽其才、才尽其用、人才辈出的生动局面。