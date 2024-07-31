民进党立委王世坚：中常委职责是当乌鸦而非合音天使

台湾执政的民进党新任中常委、立委王世坚说，担任中常委的职责就是当党内乌鸦，而非当合音天使。

综合台湾《联合报》和三立新闻网报道，民进党星期三（7月31日）举行第21届中执委、中常委及中评委宣誓就职典礼。

正式进入党内权力核心的王世坚说，民进党的精神是多元的声音，由下而上、百花齐放，这是民进党的传统，也是民进党的价值。民进党尊重多元不同管道的声音，尤其是基层民众的声音。

王世坚说，中常委的职责工作本来就是当乌鸦，“如果是合音天使，那就不需要我，也不需要中常委”。他表示，自己乐于当乌鸦，把不同的声音、用不同的思考带到党中央，大家一起来讨论，这才是对的。

相较于脱离派系当选中常委的立委陈亭妃曾说，“眼神就知道我是赖系”，王世坚表示，从他的眼神能看出他不是赖系，他是“坚系”，只有王世坚一个人的坚系。

他强调，自己的老板就是人民，代表人民提出一些看法、见解，提供给民进党参考，他以当乌鸦为荣。

身兼民进党主席的台湾总统赖清德致辞时表示，恭喜所有新就任的中常委、中执委、中评委，各位扛下了更多的责任，也肩负起擦亮民进党招牌的重责大任。

赖清德说，他要与新任的中常、执、评委共勉，继续坚持民进党的理想。他说，可能有人会说，讨论理想是不切实际的，但事实却是正好相反。师出有名，才能吸引各方英雄好汉加入，也才能获得更多民众的支持。

民进党日前召开全代会改选党内权力核心，亲党主席赖清德的派系在10席中常委中拿下六席过半，非赖系为四席，其中非赖系的包括王世坚和陈亭妃。