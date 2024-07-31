中国9月起禁止民用无人机出口用于军事目的

中国官方宣布从9月1日起，禁止民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散或军事目的等。

据中国商务部官网消息，中国商务部、海关总署、中央军委装备发展部星期三（7月31日）联合发布公告，宣布对无人机出口管制措施进行优化调整，新措施从9月1日起正式生效。

公告指出，将调整红外成像设备、用于目标指示的激光器等部分无人机重要部件的管制标准，将高精度惯性测量设备增列入管制范围，同时取消对特定消费级无人机的临时出口管制。

公告禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的。

公告内容显示，此次优化调整是基于《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》及《中华人民共和国海关法》等法律法规，并结合国际形势和国内产业发展需求制定。

中国商务部发言人说，此次调整体现统筹发展和安全的管制理念，有利于更好维护中国国家安全和利益，有利于更好履行防扩散等国际义务，有利于保障全球产业链供应链安全稳定。

发言人说，中国政府坚定支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作，反对民用无人机被违规用于非和平目的，反对个别国家动辄以无人机为由对中国企业和个人实施非法制裁。中方将继续跟踪评估无人机出口情况，及时调整完善相关政策。

路透社今年4月份报道，中国正在向俄罗斯提供军民两用材料和军工部件，以资助俄罗斯在乌克兰的侵略战争，其中包括无人机和导弹技术、卫星图像和机床，大大增强了俄罗斯的战场能力。