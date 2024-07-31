习近平：学习贯彻中共三中全会精神是当前和今后重大政治任务

中共中央总书记、中国国家主席习近平强调，学习好贯彻好中共三中全会精神是当前和今后一个时期全党全国的一项重大政治任务，中央和国家机关是贯彻落实中共中央决策部署的“最初一公里”，要在学习宣传贯彻全会精神上当好排头兵。

根据新华社报道，中共中央和国家机关学习贯彻中共二十届三中全会精神、推动机关党建高质量发展座谈会星期三（7月31日）在北京召开。中共中央政治局常委、中央和国家机关工委书记蔡奇出席会议，传达习近平重要指示并讲话。

习近平强调，新时代新征程上，要坚持和加强党的全面领导和中共中央集中统一领导，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化上走在前、作示范。

习近平还说，要深入贯彻中共中央关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，总结运用好贯彻落实中央和国家机关党的建设工作会议精神的实践经验，深化党的建设制度改革，带头做到“两个维护”，带头深化理论武装，带头夯实基层基础，带头正风肃纪反腐，全面提高机关党建质量，走好第一方阵，当好“三个表率”，建设模范机关。中央和国家机关工委要更好履职尽责，守正创新、狠抓落实，在以高质量党建促进高质量发展中展现新担当新作为。

蔡奇在会上指出，中央和国家机关要提高政治站位，一体学习贯彻好中共二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示精神，深刻认识三中全会的重大意义，深刻领会习近平关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深刻把握三中全会《决定》的丰富内涵，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来。要践行使命任务，把牢政治方向，强化主体责任，狠抓改革落实，坚持科学方法，充分调动各级党组织和党员、干部抓改革、促发展的积极性主动性创造性，以强烈的责任担当贯彻落实好三中全会精神。

蔡奇充分肯定近年来各部门贯彻习近平关于机关党建的重要讲话和重要指示批示精神的做法和成效，强调中央和国家机关各级党组织和广大党员、干部要强化政治忠诚、提高政治能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，走好践行“两个维护”第一方阵。