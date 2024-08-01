何诗蓓成首名获得四枚奥运奖牌香港运动员

何诗蓓新加坡时间星期四（8月1日）获得本届巴黎奥运会女子100米自由游铜牌，成为首名收获四枚奥运会奖牌的香港运动员。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，何诗蓓在女子100米自由泳决赛前50米时，以25秒09并列第二，最终以52秒33摘得铜牌。瑞典名将莎拉以52秒16率先触壁夺金，美国选手托里以0.13秒之差拿下银牌。

这是何诗蓓在本届奥运会进账的第二枚奖牌，此前她在女子200米自由泳也带回一枚铜牌。连同上届东京奥运会获得两枚银牌，何诗蓓连续两届奥运会摘下四枚奖牌。

何诗蓓赛后受访时说，不会对获得铜牌感到失望，因此这次参赛不是为了争夺奖牌，而是希望发挥出最佳水平，看看自己的实力能走得多远。

在现场记者会上被问及未来如果中国大陆和香港两队合并参赛是否是好主意时，虽然在场的香港游泳队教练尝试阻止相关提问，但何诗蓓仍大方回应，“我在人群中看见很多区旗，很难想像这么多人花时间飞到巴黎看我比赛，我感谢所有支持我的人。未来会发生什么事情，我没有任何想法，也不清楚如何回应”。

有不少香港市民到香港商场熬夜观看比赛直播，为何诗蓓加油打气。他们均未对何诗蓓没能获得金牌或银牌感到失望，反而说她能在一届奥运会赢得两枚铜牌，实在厉害，希望她继续加油，对她的支持不会停止。

据香港政府公报，香港特首李家超对何诗蓓再添铜牌表达祝贺。他说，何诗蓓在本届奥运会一直保持高水平表现，面对世界各地顶尖选手仍毫不畏惧，如今再下一城，缔造佳绩，他和全港市民都以她为荣。

香港政务司司长陈国基则在脸书写道，何诗蓓在上届东京奥运夺得两银，在本届巴黎奥运再添两铜，成为取得最多奥运奖牌的香港队健儿，再次为香港游泳界以至整个体坛缔造骄人历史，他和广大市民都引以为荣。