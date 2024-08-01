中国反兴奋剂中心批纽时违禁品报道影响中国运动员心理

美国《纽约时报》星期二（7月30日）报道，两名中国游泳运动员的违禁品检测结果呈阳性，但针对他们的临时禁赛令已被解除。中国反兴奋剂中心回应时批评《纽时》要影响中国运动员心理并削弱其竞技能力。

据路透社报道，《纽时》在报道中称，这两名运动员在2022年进行的类固醇（美雄酮）检测呈阳性，但在阳性检测结果被归咎于受污染的食品后，禁赛令被解除，而其中一名运动员正参加巴黎奥运会。

中国反兴奋剂中心星期三（31日）发声明指这份报道不实，并说该报再次对相关案件进行歪曲解读和断章取义。

据中国央视新闻报道，中心在声明中说，在2022年10月6日，中国反兴奋剂中心实施的赛外兴奋剂检查中，两名中国游泳运动员的样本尿样检测结果呈极低浓度的美雄酮代谢物阳性，并称证据表明，这两名运动员美雄酮代谢物阳性是他们在外出就餐时，在完全不知情的情况下摄入了受到美雄酮污染的肉食品导致。

声明称，依照《反兴奋剂规则》和《世界反兴奋剂条例》的有关规定，中国反兴奋剂中心判定：所涉运动员在此案件中均无过错或疏忽，决定不再对其提起兴奋剂违规的指控。相关案件的处理决定也及时通报了世界反兴奋剂机构（WADA）和世界泳联，并得到了他们的认可。

中心说：“肉食品中的兴奋剂污染问题是在全球范围内普遍存在的问题，类似的污染案件在许多国家和地区都会发生。中国反兴奋剂中心在处理肉食品污染案件时，严格依照WADA发布的标准和指南要求开展工作，确保案件的证据客观、真实、充分、可信。”

中国反兴奋剂中心批评《纽约时报》执意将兴奋剂问题政治化、工具化，并针对全球普遍存在的肉食品兴奋剂污染问题频繁炒作，其主要目的就是扰乱巴黎奥运会游泳比赛的秩序，影响中国运动员心理并削弱其竞技能力，“这是极不公平、不道德的。该媒体发布的不实报道误导了公众对反兴奋剂工作的认知，严重损害了世界游泳运动员对巴黎奥运会干净泳池的信心。对此我们表示强烈谴责和坚决反对。”

中心也在声明中提及美国田径运动员奈顿（Erriyon Knighton）兴奋剂检测结果呈类固醇（群勃龙）阳性的案件。

路透社报道，奈顿今年较早前进行针对违禁物质群勃龙的检测结果呈阳性，但在仲裁员认定这可能是跟受污染的肉类有关后，奈顿未被禁赛，并将参加巴黎奥运会。

中国反兴奋剂中心说：“相关研究表明，群勃龙是一种蛋白同化制剂，具有极强的提升力量和爆发力的作用，并不是常见的污染物质。”

在巴黎奥运会开幕前，中美两国舆论围绕中国游泳队兴奋剂风波隔空交锋。中国舆论称中国选手接受兴奋剂检测最为严格，美国舆论关注巴黎奥运会可能蒙上兴奋剂阴影。

世界游泳联合会的最新数据显示，陷入兴奋剂检测风波的中国游泳队，今年以来人均接受兴奋剂检测次数最多，达到了21次。