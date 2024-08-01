浙江祝贺潘展乐奥运夺金 打破欧美男子百米自由泳长期垄断

浙江官方祝贺中国游泳男将潘展乐勇夺本届巴黎奥运会男子100米自由泳金牌，打破欧美在该项目的长期垄断。

浙江省政府新闻办公室官方微信公众号“浙江发布”星期四（8月1日）向潘展乐夺冠发出贺电。

中共浙江省委、浙江省政府在祝贺电文中写道，欣悉浙江运动员潘展乐在第33届奥运会男子100米自由泳决赛中敢打敢拼、奋勇争先，以破世界纪录的好成绩为中国代表团再添一枚金牌，这也是中国首次摘得该项目奥运会金牌。在此，谨向中国体育代表团及中国游泳队，向潘展乐和教练员表示热烈祝贺。

贺电提到，潘展乐打破了欧美运动员长期以来对男子100米自由泳金牌的垄断，游出了中国速度，浙江人民倍感骄傲和自豪。衷心祝愿中国体育健儿在比赛中再接再厉、勇创佳绩。

公开资料显示，潘展乐生于2004年8月，浙江温州人。他2018年12月进入浙江省游泳队，现为男子100米自由泳世界纪录保持者。

潘展乐在2024年多哈游泳世锦赛上夺得男子100米自由泳、男子4X100米自由泳和4X200米自由泳接力、男女4X100米自由泳混合接力四枚金牌，并创造男子100米自由泳46秒80的新世界纪录。2023年第19届杭州亚运会上，他获得男子100米自由泳、男子4X100米自由泳接力、和男子4X100米混合泳接力三项冠军。

潘展乐在本届巴黎奥运会男子100米自由泳决赛上，以46秒40最先触壁，为中国游泳队夺得本届赛会首枚金牌，也写下巴黎奥运的首个游泳世界纪录。