中国制裁参与撰写涉藏法案美众议员麦戈文

中国官方宣布，对参与撰写涉藏法案的美国众议员麦戈文实施制裁。

中国外交部星期三（7月31日）在官网公告，美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。

依据《中华人民共和国反外国制裁法》相关规定，中方决定冻结麦戈文在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与他本人进行有关交易、合作等活动；对他本人及其配偶、子女不予签发签证、不准入境。此决定自2024年7月31日起施行。

综合法新社和美国之音报道，美国众议院6月12日以391票赞成、26票反对的压倒性结果表决通过名为《促进解决西藏-中国争端法》（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act）的法案。麦戈文参与撰写上述法案。

西藏精神领袖达赖喇嘛在1959年拉萨事件后流亡印度，之后在当地组建未获中国中央政府承认的西藏流亡政府。达赖及其代表与中国的正式对谈自2010年起中断，达赖在2011年卸下西藏流亡政府领导职务。

上述法案提出，西藏与中国之间的争端必须根据国际法，包括《联合国宪章》，通过不设先决条件的对话，以和平手段加以解决。