泽连斯基期望中国对俄施加更大压力以结束俄乌战争

乌克兰总统泽连斯基星期三（7月31日）告诉法国媒体，乌克兰不希望中国在俄乌战争中充当调解人，但希望中国对俄罗斯施加更大压力，以结束这场战争。

据路透社报道，泽连斯基强调，乌克兰坚持乌俄边界恢复到1991年后苏联时期的边界，但如果有合适条件，乌克兰将考虑在俄军全部撤出之前，与俄罗斯展开谈判。

泽连斯基告诉记者：“如果中国愿意，它可以迫使俄罗斯停止这场战争。我不希望（中国）充当调解人。我希望它向俄罗斯施加压力，结束这场战争。”

泽连斯基也说：“就像美国施加压力一样，就像欧盟施加压力一样。一个国家的影响力越大，对俄罗斯施加的压力就应该越大。”

中国没有参加6月在瑞士举行的乌克兰和平峰会，但加大了外交努力。乌克兰外长库列巴应中共政治局委员、外交部长王毅邀请，在7月访问中国。

乌克兰外交部在星期二（7月30日）公布，乌克兰邀请王毅访乌，并称中国已表明对这一提议有兴趣。

中国外交部星期一（29日）在例行记者会上回应关于中国是否会对俄乌战争进行调停的问题时说，对于乌克兰危机，中国始终认为，早日停火止战，寻求政治解决，符合各方共同利益。

中国外交部发言人林剑说：“中方一贯主张对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，始终秉持客观公正立场，致力于劝和促谈。中方将继续站在和平和对话一边，支持国际社会汇聚更多共识，共同寻找政治解决危机的切实可行途径。”