德国针对2021年网攻事件召见中国大使

德国外交部星期三（7月31日）针对联邦制图机构三年前遭网攻事件，罕见召见中国大使。

综合路透社和德国之声报道，德国内政部长费泽（Nancy Faeser）说：“我们呼吁中国不要进行并防止此类网络攻击。”

德国联邦制图和大地测量局（BKG）在2021年遭到网络攻击。这个单位负责的事务包括分析详细卫星图像。

德国内政部在声明中称，根据情报部门提供的信息，德国政府能够将网络攻击的责任归咎于中国国家行为体，并补充称这是以间谍为目的的网攻行动。

声明称，德国政府强烈谴责此次网攻，并说黑客当时入侵私人和企业的终端设备。

中国驻德国大使上一次被召见是在35年前。

中国驻德国大使馆则批评德国借网络安全问题，公开指责中国。

使馆通过官网指德国联邦政府以对德国联邦测绘局进行网络入侵为由，公开对中国进行无端指责，中国对此予以坚决驳回，并已向德国提出严正交涉。

使馆说：“把抹黑特定国家、搞阵营对抗那一套搬到网络安全问题上来，只会破坏国际社会团结应对网络安全威胁。中方坚决反对操弄网络安全问题，炒作所谓涉华网络威胁，敦促德方停止借网络安全问题搞反华政治操弄和舆论抹黑。”

使馆也说，网络攻击是世界各国面临的共同威胁，中国也是网络攻击的受害者。中国坚决反对并依法打击各种形式的黑客攻击，‌不允许任何国家或个人在中国境内或利用中国基础设施从事网络攻击等非法活动。