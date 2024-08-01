吴亚男已任解放军南部战区司令员

曾任中国人民解放军中部战区司令员的吴亚男，已出任南部战区司令员。

综合广东新闻联播和南方+客户端消息，在中国建军节8月1日来临之际，中共广东省委书记星期三（7月31日）下午率团到南部战区机关开展走访慰问，并出席2024年广东省“八一”拥军慰问座谈会。南部战区司令员吴亚男、政治委员王文全等出席会议，南部战区副政委兼政治工作部主任尹洪文主持座谈会。此消息显示，陆军上将吴亚男已出任南部战区司令员。

吴亚男是接替同为陆军上将的王秀斌（60岁），出任南部战区司令员，后者的任职去向有待确定。两人均为中共二十届中央委员。

据《北京青年报》报道，今年62岁的吴亚男是河北石家庄人，曾长期服役于解放军陆军部队，担任过中部战区司令员、北部战区副司令员兼陆军司令员。

2015年9月，吴亚男曾在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会阅兵式中，担任平型关大战突击连英模方队领队。2022年1月，时任中部战区司令员吴亚男晋升上将。

王秀斌在2021年7月晋升上将，他当时首次以南部战区司令员身份亮相。今年4月，南部战区邀请法国军队太平洋海区代表团到访。期间，王秀斌曾以南部战区司令员身份与法国军队太平洋海区司令丹迪涅少将举行会谈。