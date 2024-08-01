国台办：2758决议充分反映、郑重确认一中原则

中国大陆国台办强调，联合国大会第2758号决议充分反映、郑重确认了一个中国原则，其权威不容挑战。

台湾总统赖清德星期二（7月30日）在对华政策跨国议会联盟（IPAC）年会上致词时说，中国大陆错误诠释联合国大会第2758号决议与一中原则不当连结，企图限缩台湾的国际参与，并建构大陆武力犯台的法理依据。

IPAC也通过决议，称联大2758号决议文没有提及台湾，也未决定台湾的政治地位，更未主张中国大陆拥有对台的主权，决议文同时也没有提及台湾在联合国的地位，以及台湾参与联合国组织的问题。

据新华社报道，国台办发言人陈斌华星期三（31日）应询时指IPAC由一群极端反华分子拼凑而成，惯于在涉台问题上挑衅滋事，编造散布谣言谎言，并强调台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。

陈斌华说，1949年中华人民共和国成立后，即成为代表全中国的唯一合法政府。这是在中国这一国际法主体没有发生变化情况下的政权更替，中国的主权和固有领土疆域没有改变。中华人民共和国理所当然地完全享有和行使中国的主权，其中包括对台湾的主权。

陈斌华续称，1971年第26届联大通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。这从政治上、法律上和程序上彻底解决了全中国在联合国的代表权问题，明确了中国在联合国的席位只有一个，不存在“两个中国”“一中一台”的问题。

陈斌华也批评民进党政府顽固坚持台独分裂立场，一再伙同美西方反华势力污蔑攻击联大第2758号决议，并说这动摇不了国际社会坚持一中原则的基本格局。