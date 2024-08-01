董军：解放军时刻准备捍卫国家利益 粉碎分裂行径

中国国防部部长董军在中国人民解放军成立97周年庆祝会上致辞时说，解放军时刻做好准备捍卫国家利益，粉碎一切分裂行径。

据中国国防部官网消息，中国国防部星期三（7月31日）在北京人民大会堂举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军97周年。三位中共中央军委委员，即军委联合参谋部参谋长刘振立、军委政治工作部主任苗华和军委纪律检查委员会书记张升民出席招待会。防长董军出席并致辞。

董军说，人民军队正在新的历史节点笃定前行，用新时代政治建军方略引领强军新征程。全军官兵始终以中共中央军委主席习近平强军思想为指引，坚定走中国特色强军之路，铸牢绝对忠诚，聚焦备战打赢精武强能，巩固提高一体化国家战略体系和能力，坚决打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战。

董军强调，人民军队时刻听从中共和人民召唤，时刻准备有效捍卫国家利益、遏止和粉碎一切分裂行径。中国军队愿与各国军队一道，践行人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，开展务实友好合作，营造公道正义、共建共享的安全格局，共创持久和平、普遍安全的美好世界。

军委机关各部门、军队驻京有关单位领导等出席招待会。其他出席招待会人员包括中共中央、国务院有关部门，北京市、对外友协负责人；军队离退休老干部代表，部队英模、首都民兵、烈军属和全国双拥模范、原国民党起义人员代表，以及各国驻华武官夫妇等中外嘉宾。