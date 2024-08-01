习近平期望祖籍宁波香港企业家积极融入改革开放大局

中国国家主席习近平回信勉励祖籍宁波的香港企业家，期望他们继续发挥各自优势，积极主动融入国家改革开放大局。

综合中国央视新闻和新华社星期四（8月1日）报道，包陪庆、曹其镛等香港“宁波帮”后代给习近平写信，汇报他们传承先辈优良传统、积极服务国家发展等情况，表达继续为中国现代化建设贡献力量的决心。

习近平在回信中形容他们多年来传承先辈爱国爱乡的优良传统，积极创新创业、捐资助学，为家乡建设和国家发展贡献力量，用实际行动诠释了薪火相传的爱国心、桑梓情。

习近平说：“希望你们继续发挥各自优势，积极主动融入国家改革开放大局，为中国式现代化建设添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。”

据央视新闻和新华社介绍，近代以来，一大批宁波人走出宁波、重工兴商，“逐渐形成了心系祖国、步履四海的商人群体，涌现出包玉刚、邵逸夫等爱国爱乡知名人士”，为中国和家乡的建设作出积极贡献，被称为“宁波帮”。

邓小平在1984年指示“把全世界的‘宁波帮’都动员起来建设宁波”。习近平在浙江工作期间，曾多次对“宁波帮”人士表示关心并寄予殷切期望。

由新华社主管的《瞭望东方周刊》曾在2020年刊登的一篇文章中介绍，所谓“宁波帮”，是对历史上宁波府所辖的鄞县、奉化、慈溪、镇海、定海、象山六县在外埠经商人士的统称。