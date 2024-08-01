台学者：驻日美军指挥结构升级吓阻北京攻台

美日国防外交2+2会谈上宣布改组驻日美军司令部，台湾学者认为，这将对中国大陆攻台意图产生威慑作用。

据美国之音星期三（7月31日）报道，台湾国防安全研究院学者王彦麟分析，对第一岛链国家来说，与中国大陆对抗的最大困境在于距离中国大陆太近，距离美国太远，因为美国每单位军事资产投射至前线所需耗费的资源，将随着距离的增加而大幅上升。

他接受美国之音采访时说：“美日同盟的升级无疑将在区域内发挥更大作用，使美国减少由第二岛链或本土将军事资产投射至前线的损耗，进而对中国侵台形成更大的威慑。”

台湾空军前副司令张延廷受访时也指出，美日防卫升级是因应台海情势，随着中国大陆军力增强而有所应对，未来美日在联合训练、因应“台湾有事”时，双方作战计划的执行将更为顺利。

他呼吁，作为核心的台湾，自身也应该安全强化措施，才有可能在未来与美日形成配合。

据路透社报道，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀星期天（7月28日）与日本外务大臣上川阳子和日防长木原稔举行安全保障磋商委员会（2+2）会谈。

根据发表的联合文件，驻日美军将改组为联合部队司令部，由印度太平洋司令部司令领导。它将与日本自卫队在今年建立的联合作战司令部互动。日美两国也在会议上将中国列为本区域面临的“最大战略挑战”。

另据中国央视新闻客户端报道，针对美日发表延伸威慑联合声明，中国外交部亚洲司司长刘劲松星期二（7月30日）约见日本驻华使馆首席公使横地晃，并提出严正交涉。

刘劲松敦促日本树立客观理性对华认知，停止就中国内政事务说三道四，停止伙同某些国家搞“小圈子”制造对抗，同中方相向而行，维护双边关系政治基础，真正把战略互惠关系落到实处。