为博取关注冒充涉性骚原教授 中国网民被采取刑事强制措施

中国一名网民为博取关注，冒充被指性骚扰女学生的中国人民大学原教授王贵元，发布虚假致歉函，被公安采取刑事强制措施。

中国公安部网安局星期四（8月1日）在微信公众号通报，江苏沭阳公安机关成功侦破一起编造网络谣言寻衅滋事案件。

通报称，涉案者张某为博取关注，将个人抖音账号昵称修改为“贵元-王”，冒充涉嫌违法的某大学原教授王某某发布虚假致歉函，并将王某某照片设置为抖音头像、书写伪造“王某某”签名对外发布，相关话题阅读量高达数千万次，严重破坏社会秩序。

公安部网安局说，张某到案后对编造谣言寻衅滋事行为供认不讳，目前已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

中国人民大学文学院在读女博士生王迪7月21日通过微博账号，发布贴文和长达约58分钟的视频，实名举报她的导师，即人大文学院原党委书记兼副院长、博导王贵元教授，指王贵元2022年5月21日性骚扰且强制猥亵她，并要求与她发生性关系。

王迪续称，因她拒绝，王贵元在其后两年多时间里对我进行打击报复，并威胁王迪不能毕业。

中国人民大学隔天（7月22日）针对王某某涉嫌师德失范行为的举报信息通报，举报情况属实，给予王某某开除中共党籍处分，撤销教授职称，取消研究生指导教师资格，撤销其中国人民大学教师岗位任职资格，解除聘用关系。同时，报请上级教育行政部门撤销其教师资格，并将问题线索依法反映给有关机关。