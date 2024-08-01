中国发改委：正会同多个部门制定民营经济促进法

中国国家发展改革委员会透露，当前正会同多个部门制定民营经济促进法，依法依规保护民营企业产权和企业家权益，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制。

综合澎湃新闻和第一财经报道，发改委副主任赵辰昕星期四（8月1日）在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，推进高质量发展也还有一些卡点堵点问题，因此要通过不断地推进经济体制改革，持续强化重点领域和关键环节改革攻坚，不断为经济社会发展增动力、添活力。

赵辰昕说，在国企改革方面，将加强和改进国有经济管理，建立国有经济布局优化和结构调整指引制度，推动国有经济更多投向保障国家安全、支持科技进步、关系国计民生、提供公共服务等重大领域。

他指出，对于民营经济，将全面落实促进民营经济发展壮大的意见以及配套举措。当前发改委正会同多个部门制定民营经济促进法，依法依规保护民营企业产权和企业家权益，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制，解决经营主体在市场准入、要素获取、公平执法等方面面临的一些急难愁盼问题。

赵辰昕续说，发改委也将同时推动完善中国特色现代企业制度，推动形成更多世界一流企业；通过这些举措，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。

中国经济持续低迷之际，中国官方去年起密集推出促进民营经济发展壮大的政策措施，中共中央、国务院7月印发“民营经济31条”，国家发展改革委9月设立民营经济发展局，央行等八个部门11月又联合印发强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知。

赵辰昕星期四在会上说，发改委接下来将充分发挥民营经济发展壮大部际联席会议制度作用，坚持致力于为民营经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策，促进民营经济持续健康发展。

中国全国人大常委会3月出炉的工作报告提出，今年将制定的新法律包括民营经济促进法。中国全国工商联在去年两会（全国人大、政协年会）期间曾建议，民营经济促进法应保障民企与其他所有制企业地位平等、共同发展、公平竞争、互利合作、受平等监管与平等保护。