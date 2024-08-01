曾卷入“周公子”舆论风波 江西前副省长胡强被开除中共党籍

曾卷入“周公子”舆论风波的中国江西前副省长胡强，因严重违纪违法被开除中共党籍。

中央纪委国家监委网站星期四（8月1日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对江西省政协原党组成员、副主席胡强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，胡强丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织原则，在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项，利用职权在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物。

胡强也被指廉洁底线失守，违规收受礼金，利用职权违规为亲属和特定关系人吸收存款提供帮助，搞权色、钱色交易；违规干预和插手市场经济活动、执纪执法活动；与不法商人勾肩搭背、沆瀣一气，将公权力异化为谋取个人私利的工具，利用职务便利为他人在企业经营、职务提拔等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，胡强严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予胡强开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其江西省第十五次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中央纪委国家监委网站2月公布，胡强接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，成为甲辰龙年的“首虎”。

胡强曾在2022年卷入沸沸扬扬的“周公子”舆论风波。江西国企员工周劼2022年7月在朋友圈多次发表炫富炫后台的言论，包括喝的茶是“20万（人民币，下同，约3万6900新元）一斤的白毫银针”，戴欧米伽手表，自爆参与集团一把手的饭局，父亲通过家族关系将晋升副局长。

其中最引人注意的是“胡副省长给了我一根烟”，为了凸显这根烟的与众不同，周劼不仅注明这款烟价格高达1200元一条，还强调“外面根本买不到”。网民之后发现，江西那几年只有一名胡姓副省长，即胡强。