中国国开行原副行长李吉平被开除党籍 被指大搞钱色交易

中国国家开发银行原副行长李吉平被开除党籍，他被指污染政治生态、大搞钱色交易。

据中央纪委国家监委网站星期四（8月1日）消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对国家开发银行原党委委员、副行长李吉平严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，李吉平丧失理想信念，背弃初心使命，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规接受宴请；违反组织原则，大肆干预、插手金融机构职工录用、职务晋升工作，污染政治生态；廉洁底线失守，大肆收受礼金，违规拥有非上市公司股份，大搞钱色交易；将党和人民赋予的公权力异化为谋私的工具，利用职务便利为他人在贷款融资、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

根据通报，李吉平严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李吉平开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中纪委今年3月13日发布李吉平被调查的消息，这名已退休八年的“老金融”成为今年落马的第10名中管干部。他也是今年中国全国两会闭幕后被调查的“首虎”。

公开资料显示，李吉平是辽宁大连人，毕业自辽宁财经学院（现东北财经大学），高级经济师背景，先后在中国建设银行总行工作11年、在国开行工作22年。

李吉平在1994年加入国开行，历任国开行政策研究室主任、四川省分行行长等职，2008年9月升任国开行副行长。他2016年1月退休后仍多次出席公开活动，去年12月还以国开行原副行长身份，参加在陕西咸阳举行的城市建设投融资论坛。