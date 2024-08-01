李家超见越南副总理 双方签署八份合作备忘录

在亚细安国家进行访问的香港特首李家超与越南副总理陈流光会面，双方在会后签署八份合作备忘录。

综合《星岛日报》《大公报》报道，本周率团访问老挝、柬埔寨和越南的李家超星期四（8月1日）早上与越南副总理陈流光会面。

李家超在会上说，香港和越南互为重要经济伙伴。香港现在正全力拼经济、谋发展，港府高度重视加强与越南的合作，希望两地展开更深入的合作。

他说，越南的经济成长令人印象深刻，为包括香港在内的外国企业创造了充足的商业和投资机会，并强调香港商界对越南的机会抱有浓厚兴趣。

李家超说，香港是上市及其他集资活动的理想场所，可透过提供优质的金融、法律和专业服务，成为越南开拓市场的首要商业伙伴。他相信港越两地可以有很多探索合作的机会，并鼓励越南企业继续与香港的企业保持沟通、探讨商业合作。

他也希望越南可以支持香港加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），相信香港加入后会同越南有更紧密的经济联系。

会后，港越双方共同签署八份合作备忘录，涉及金融、贸易、投资及航空等领域。

报道称，李家超星期四下午将会分别与越南国家主席苏林、中国驻越南大使熊波会面，晚上则会转飞到越南胡志明市，展开此次访问行程的最后一站，并于星期五（2日）傍晚返港。