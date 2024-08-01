意总理称重新平衡对华关系是正确做法

意大利总理梅洛尼在总结访华行程时说，这趟中国行让她非常满意，并称重新平衡对华关系是正确的做法。

综合彭博社和澎湃新闻报道，梅洛尼星期二（7月30日）抵达上海，进行这趟中国行的第二站、也是最后一站访问。她星期三（31日）结束五天的访华行程。

梅洛尼星期三与中共上海市委书记陈吉宁会面时说：“我非常满意这次中国行所取得的成果，以及我们进行了最高层级的交流。”她补充说，重新平衡与中国关系是“正确的做法”。

梅洛尼上星期六（7月27日）抵达北京，开启了她任内的首次访华之行。中国总理李强星期天（28日）在北京与梅洛尼举行会谈，表示支持中国企业赴意大利开展合作，希望意大利为中企提供公平、安全、非歧视的营商环境。梅洛尼则宣布签署三年行动计划，以重启与中国的合作。

梅洛尼星期一（29日）与中国国家主席习近平会面时说，意大利愿意在推动欧盟和中国发展更好的贸易关系方面扮演建设性角色，并呼吁中国协助“平衡”中欧之间的商业关系。

梅洛尼星期二在北京举行的记者会上，点名中国将在乌克兰和平进程中扮演关键角色，并称中国政府将能找到终止俄乌战争的解决方案。

据上海市政府官网消息，上海市委书记陈吉宁星期三会见梅洛尼时说，上海将坚定不移深化高水平对外开放，与意大利进一步拓展合作空间，深化商贸、科技、产业等领域务实合作，促进人文交流和人员友好往来。

陈吉宁欢迎意大利企业依托进博会等开放大平台，推动更多新产品新技术新服务走进中国市场，并称上海将持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为意大利企业提供高效对接、便利服务，同时支持上海企业加快走出去、到意大利投资展业，助力两国企业在深化合作中实现更大发展。