中国强调重视和发展中朝友好合作关系立场未变

针对有报道指中国驻朝大使缺席朝鲜战争停战71周年纪念活动，有舆论认为这显示中朝关系出现问题，中国外交部回应时说，中国重视和发展中朝友好合作关系的立场未变。

中国外交部发言人林剑星期四（8月1日）在例行记者会上说，今年是朝鲜战争停战71周年。71年前，中国人民志愿军同朝鲜人民和军队并肩作战，取得中国抗美援朝战争和朝鲜解放战争的伟大胜利。

他指出，在此过程中，中朝双方用鲜血结成了牢不可破的传统友谊。尽管国际地区形势发生很大变化，但中共和中国政府重视和发展中朝传统友好合作关系的一贯立场没有改变。

林剑说，近期个别国家和媒体捕风捉影，不时渲染炒作中朝关系出现问题、中俄正在对朝关系上开展竞争等不实论调，这完全是别有用心，并强调朝鲜和俄罗斯都是中国的友好邻邦，中方乐见朝俄关系发展，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。

据专门报道朝鲜新闻和分析朝鲜局势的美国网站NK News报道，包括俄罗斯、越南、古巴等国驻朝鲜大使都出席上星期六（7月27日）晚在平壤举行的朝鲜战争停战71周年纪念活动，却不见中国驻朝鲜大使王亚军的身影。

另据韩联社报道， 纪念《朝中友好合作互助条约》签订63周年的宴会7月11日分别在平壤和北京两地举行。

据中国驻朝鲜大使馆7月12日消息，中国驻朝鲜大使王亚军前一天与朝鲜最高人民会议朝中友好议员团委员长、金日成综合大学校长金承灿等有关人士出席活动。

中国官媒新华社上星期五（26日）报道，7月27日是朝鲜战争停战71周年纪念日。中国驻朝鲜大使王亚军上星期四（25日）率使馆外交官、旅朝华侨代表、驻朝中资机构及媒体代表等40余人祭扫中国人民志愿军云山烈士陵园。

王亚军一行当天向志愿军烈士纪念碑敬献了花篮，花篮缎带上金黄色的“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样。全体人员随后向纪念碑鞠躬默哀。