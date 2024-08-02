中国成功发射卫星互联网高轨卫星

中国长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射，成功将卫星互联网高轨卫星送入预定轨道。

据中国航天科技集团有限公司官网新闻稿，星期四（8月1日）晚9时14分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

该卫星由中国航天科技集团五院通信与导航卫星总体部抓总研制。此前，长三乙火箭已成功将卫星互联网高轨卫星01星送入预定轨道。

新闻稿说，针对西昌雨季特点，长三乙火箭发射队采用多种防水防潮措施，为火箭创造舒适干燥的环境，确保发射任务顺利进行。

此次发射任务是今年中国航天第34次发射、长征火箭第24次发射，也是长征系列运载火箭第529次飞行。

中国航天科技集团去年12月说，随着中星16号、中星19号和中星26号高通量卫星相继成功发射，中国卫通已初步建成首张完整覆盖中国国土全境及“一带一路”重点区域的高轨卫星互联网，未来中国卫通将推动更大单星容量卫星建设。

另据台湾国防部星期四晚通报，中国大陆当晚9时14分在四川西昌卫星发射中心执行运载火箭搭载卫星发射任务，该火箭飞行路径经台湾中部朝西太平洋方向，高度位大气层外，对台湾地区无危害。

台湾国防部说，台军运用联合情监侦系统，严密掌握相关动态资讯，适切警戒与应处。