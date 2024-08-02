蓝委批民进党投1.1亿新台币补助《零日攻击》助认知作战

以台海战争为背景的电视剧《零日攻击》耗资2.59亿元（新台币，下同，1100万新元），台湾文化部称该部补助的金额占总预算四成不到，但国民党立委指控，民进党政府实际上投了1.1亿元，为党认知作战。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，《零日攻击》由联电创办人曹兴诚投资、民进党立委沈伯洋担任总顾问。台湾文化部早前说该部汇聚台流文化黑潮计划仅补助7100万，占制作总预算的四成都不到。

但王鸿薇说，不仅是文策院补助7100万，国发基金也投资4170万，两项投资加起来近1亿1270万元。她痛批民进党为了帮党认知作战，“真的什么都敢，国库直接拿来为党认知作战”。

王鸿薇称，文化部、国发基金的民脂民膏被拿来做政治分赃，上亿经费被拿去拍绿色政治电影，不如给台军好好利用，对台海更有意义。“最扯的是这部片还故意在接近选举年推出，司马昭之心路人皆知。”

《零日攻击》预计在2025年播出，这年正好是台湾举行地方九合一选举、改选地方县市首长的年份。

根据日前公布的前导片，剧中描述某次台湾总统大选后政权交替的过渡期间，一架中国大陆反潜机飞入台湾东南海域后消失，中国大陆以搜救为由封锁台湾，进而发动登岛作战。前导片描述了登岛作战前七天，台湾社会可能陷入的困境，包括大陆对台发动的心理战和认知战。

对此，台湾行政院发言人陈世凯回应，现阶段台湾没有选举，这部电视剧与大内宣没有任何关系。从台湾人民的心理防卫来看，各单位都需要去做，且文化部补助影视产业项目很多，这只是其中之一，应该与政治意涵无关，不用过度联想。