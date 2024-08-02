休假逾月的澳门特首贺一诚亮相解放军驻澳部队庆祝活动

休假超过一个月的澳门特首贺一诚首次出席公开活动，亮相解放军驻澳门部队庆祝解放军建军97周年招待会。

据澳门新闻局官网消息，贺一诚星期四（8月1日）出席解放军驻澳部队庆祝中国人民解放军建军97周年招待会并致辞。

他说，回归以来，驻澳部队作为国家主权的象征，在澳门履行澳门防务的神圣使命，严格遵守澳门基本法、驻军法和相关法律，全面准确贯彻“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针，坚决维护国家主权、安全、发展利益，全力支持澳门政府依法施政，是“一国两制”在澳门成功实践的重要基石，也是澳门长期繁荣稳定的定海神针。

今年是新中国成立75周年，也是澳门回归25周年，贺一诚表示，站在新的历史起点上，澳门政府将一如既往，加强与驻澳部队的紧密联系与交流合作，坚定支持驻澳部队各项建设，积极为驻澳部队完成各项任务创造更好的条件。

此前在休假期间，贺一诚已通过视频方式露面。他在7月23日透过视频方式在“同根连心迎国庆 团结奋斗创未来”港澳青年浙江行活动启动仪式上致辞。

贺一诚6月21日突然宣布休假13天，原定7月4日恢复上班，但澳门政府公告，贺一诚休假延长16天，直至7月19日。在这段假期结束之际，澳门政府再发公报，贺一诚继续休假直到7月29日。官方也通报，贺一诚在休假期间进行体检和接受治疗。

贺一诚此前持续休假，引起澳门和香港政界的热议，关注是否与他连任变数增加有关。香港《经济日报》早前报道，港澳政界人士估计贺一诚连续放长假是身体原因。贺一诚在2018年出任澳门立法会主席时，也曾因坐骨神经发炎休假两周。