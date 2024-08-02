上汽集团原副总裁陈德美被开除中共党籍

中国车企上汽集团原副总裁陈德美被指利用职权为儿子开展经营活动、接受色情服务等，被开除中共党籍，并被取消退休待遇。

据中共上海市纪律检查委员会微信公众号“廉洁上海”星期四（8月1日）消息，经中共上海市委批准，上海市纪委监委对陈德美严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，陈德美身为国企党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，罔顾中共中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金，违规出入具有私人会所性质的场所；违背组织原则，隐瞒不报儿子经商办企业情况及本人实际持有的股票，在职工录用中为他人谋取利益；政商关系“亲”“清”不分，长期接受宴请，违规从事营利活动，利用职权为儿子开展经营活动、为妻子吸收存款提供帮助。

陈德美也被指违反工作要求，干预和插手下属企业经营活动；接受色情服务，家风不正；把党和人民赋予的权力作为谋取私利的工具，“靠企吃企”“靠车吃车”，利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受巨额财物；利用职务上的便利，以明显高于市场的价格向儿子经营管理的单位采购商品，致使国家利益遭受重大损失。

根据通报，陈德美严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿罪、为亲友非法牟利罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经上海市纪委常委会会议研究，决定给予陈德美开除中共党籍处分、取消其退休待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开简历显示，今年62岁的陈德美曾任上汽集团经济运行部经理、质量与经济运行部经理，上汽集团副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理等职务。

陈德美在2012年担任上海汽车集团股份有限公司副总裁。上汽集团2023年4月28日发布公告，称陈德美因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请，陈德美辞职后，将不在公司任职。陈德美在今年4月25日通报被查。