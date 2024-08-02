潘展乐夺金被质疑 张雨霏：为何没人质疑菲尔普斯和莱德基

中国泳将潘展乐以46秒40的成绩在巴黎奥运男子100米自由泳决赛中夺冠，引来外媒质疑。中国选手张雨霏受访时反击，称潘展乐的成绩没有任何问题，并质疑为什么没有人去质疑美国选手菲尔普斯和莱德基。

综合澎湃新闻和环球网报道，张雨霏在星期五（8月2日）的女子200米蝶泳获得铜牌。在赛后的发布会上，一名澳大利亚记者说潘展乐在男子100米自由泳决赛中的成绩让不少外媒认为“不可能完成”，并提问张雨霏如何看待。

张雨霏称，潘展乐在游出46秒的成绩前已多次游进47秒，并不是从47秒5突然蹦到46秒4。她说，潘展乐的成绩没有任何问题，而且是在不断进行兴奋剂检测的情况下游出来的，“具体多少次数我不得而知，但我知道他在入村这一周都没有断过兴奋剂检测”。

至于为什么潘展乐能游这么快，张雨霏则质疑：“为什么中国运动员游这么快的时候要被质疑，那在此之前菲尔普斯拿到七块金牌、八块金牌的时候为什么没有人敢去质疑他，莱德基从2012年到2024年称霸了这么多年的长距离，而且每届都有金牌入账，为什么没有人去质疑她呢？”

她也强调，她不认为兴奋剂事件会对中国泳队造成什么严重的影响，“因为我们本身就是清白的，整个来龙去脉、世界泳联以及各方面都帮我们梳理的很清楚，澄清到网上”。

近几个月中国游泳运动员陷入服用兴奋剂风波，23名中国游泳运动员被指控在2021年东京奥运会前药检呈阳性，却仍获准参赛摘金。巴黎夏季奥运会开幕前，世界泳联7月23日公布中国游泳队接受最密集的兴奋剂检测，半年多平均每人被检测21次。

潘展乐在本届巴黎奥运会男子100米自由泳决赛上，以46秒40最先触壁，为中国游泳队夺得本届赛会首枚金牌，也写下巴黎奥运的首个游泳世界纪录。

潘展乐在赛后受访时说，之前和外国选手打招呼都不被理睬，现在自己一雪前耻，“看不起我们的，今天把他们都拿下了”。