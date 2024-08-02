陆委会民调：近八成五民众不认同大陆惩治台独22条意见

台湾的大陆委员会发布的最新民意调查结果显示，有近八成五的民众不认同中国大陆出台的惩治台独22条意见。

台湾陆委会星期四（8月1日）在官网公布的民调显示，台湾民众不认同大陆军机舰和海警在台周边海域活动、发布惩治台独22条意见等作法。有多数民众主张维持现状和台湾未来应由台湾人民决定。相关调查结果反映，台湾民意坚定捍卫“国家主权”，反对大陆对台胁迫作为。

陆委会表示，这次调查针对近期大陆对台作为和两岸交流等议题探询民众看法，近九成民众不认同大陆军机舰持续在台周边活动。

陆委会称，88.9%认为大陆军机舰刻意逾越海峡中线，85.1%不认同大陆海警在金门附近海域进行其宣称的常态化执法巡查，以及85%反对“一国两制”主张。84.6%民众不认同大陆发布的惩治台独22条意见，并实施国安法新规定等，检查民众随身物品的作法。

陆委会指出，在长期观察议题方面，88.5%民众主张广义维持现状，85.2%民众支持台湾的未来要由台湾2300万人决定。大多数民众认为大陆对台政府与人民不友善，比例分别为72.5%和55.6%，均维持长期稳定趋势。

陆委会强调，政府将持续站稳“中华民国”宪政体制，秉持四个坚持，不卑不亢，维持现状；呼吁大陆正视两岸现实和台湾主流民意，放弃对台复合性施压，透过善意堆叠促进双方互动良性循环，逐步建构两岸和平稳定关系。

这次调查是陆委会委托台湾政治大学选举研究中心，在今年7月26日至30日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1073份，信赖度为95%，抽样误差是正负2.99%。