赖清德98岁舅舅出任总统府资政 被批家天下

台湾总统府公布新聘的资政与国策顾问名单，前国安会秘书长邱义仁、前行政院长张俊雄、谢长廷、苏贞昌、总统赖清德98岁的舅舅童永等人入列，引来在野党猛批是“家天下”。

台湾总统府星期四（8月1日）在官网公布新聘资政27人、国策顾问73人的名单，聘期均自8月1日起至2026年5月19日。

台湾总统府发言人郭雅慧说，依据“中华民国总统府组织法”，总统府资政不得逾30人、国策顾问不得逾90人。这份名单广纳百工百业，也涵盖艺文、弱势、公益、政治等专业人士，符合赖清德“民主大联盟”精神。

根据名单，台湾总统府此次聘用的资政与国策顾问多数延续蔡英文政府的人事。新聘资政包括：基隆庆安宫主委童永、苏贞昌、谢长廷、独派大佬吴澧培、前国策顾问汤文万、纽约台湾商会创会会长蔡仁泰、赖清德就读成大医学系的教授韩良诚、去年因涉性骚扰风波辞去资政职务的颜志发等八人。

国策顾问名单包括前立委余天、前总统府国策顾问纪政、“中华民国”药师公会全台联合会理事长黄金舜等。

对此，国民党立委王鸿薇批评，国策顾问人选不该“内举不避亲”，赖清德舅舅童永已高龄98岁，以其资历，大概全台许多宫庙主委都符合这样的资格，现在难道是家天下吗？

赖清德任命此前涉嫌性骚扰风波的颜志发，也引来在野党猛烈抨击。国民党立委罗智强说，赖清德去年曾说性骚零容忍，如今有必要亲自出面总统府的态度。

此外，国策顾问名单中的“府城之声”电台负责人康银寿曾于2016年在电台节目中夸大食品疗效，遭地检署以违反健康食品管理法起诉、侦结，缓起诉一年。