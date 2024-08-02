香港剑王张家朗凯旋：前人种树后人收成

香港“剑王”张家朗星期五（8月2日）在机场受访时说，他这次能够成功卫冕，靠的是前人种树，由他们这些后人收成。

综合香港中通社和网媒“香港01”等报道，张家朗在本届巴黎奥运会男子花剑个人决赛上战胜意大利选手马治，完成卫冕任务。他所搭乘的航班误点，延迟一个小时至星期五约上午7时飞抵香港。在与队友男子重剑代表何玮桁步入接机大厅时，现场有逾百名记者和市民等待着他们。

不少粉丝高呼张家朗的名字，他在进入接近大厅时，向众人展示所赢得的奥运会金牌。

张家朗在机场受访时说，他仍对自己这次能卫冕成功感到难以置信，却是他人生中最开心的时刻之一。他认为，连续两届赛会夺金，是前几代运动员种出的树，到他们这一代在收成。

张家朗透露，自己比赛前状态不是太好，现在仍在消化比赛的结果，还未思考奖金的问题。他感谢大家对他的支持，称过去三年积极备战，如今身心俱疲，只想先好好休息，然后准备征战新赛季。

张家朗表示，他暂时还未考虑下届奥运会事宜，但会继续求取进步，为之后的赛事做努力。他提到，对本届男子花剑团体赛未出线感到可惜，希望下届赛会能争取办到。

至于决赛与意大利选手交锋时裁判表现受质疑的问题，张家朗指出，跟意大利对手都做出声明，在击剑的基本规则中，每位裁判都有不同的理解，剑手需要因不同裁判调整战术，因此认为该场比赛裁判专业，不存在任何黑哨或偏帮。