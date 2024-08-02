香港今年地方选区人数连续第三年下滑

香港今年度地方选区人数约420万人，连续第三年下滑，也是2019年以来最少。

综合香港电台和网媒“香港01”报道，香港选举事务处星期四（8月1日）公布2024年地方选区、功能界别及选委会界别临时选民登记册。

登记册显示，今年地方选区约420万7500名选民，同比下跌12万5600人，也是自2021年以来连续三年下跌，但高于2019年的411万9000人。

功能组别方面，临时选民登记册有19万7700名选民，选举委员会界别则有约8600人。

香港选举事务处发言人说，在2024年选民登记周期，有1万8900名新登记选民和约13万8000人登记地方选区选民更新资料申请；约2万9900名和11万2500名选民则分别因离世和经其他查讯程序后被纳入取消登记名单内，从临时选民登记册中被删除。

发言人说，明年是选举年，选举事务处会以电邮及电话等方式联络曾登记、后来因故被取消选民身分的人士，邀请他们重新登记成为选民。

香港的选民人数在2019年前一直未能突破400万，但在2019年区议会选举前，临时选民登记册人数冲破413万人，翌年本来举行的第七届立法会换届选举，选民人数更急增至446万7000人。但在2021年3月中国全国人大通过《全国人大完善香港选举制度的决定》，收紧香港所有级别选举后，选民人数就开始出现下跌。