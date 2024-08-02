湖南资兴全部行政村已基本实现通信联络和恢复供电

受台风“格美”影响，中国湖南省郴州市多地遭受暴雨，其中资兴市受灾情况严重。郴州市政府星期五（8月2日）在资兴市举行的新闻发布会上通报，截至目前，资兴市全部183个行政村已基本实现通信联络和恢复供电。

综合新华社、央视新闻客户端和新湖南客户端等报道，郴州市市长阚保勇星期五在会上介绍，7月26日以来，受台风“格美”影响，郴州多地遭受暴雨，其中资兴市13个乡镇均出现暴雨或特大暴雨，平均降雨量达到412.7毫米，其中最大降雨673.9毫米，突破了历史极值；单点24小时最大降雨量为642.5毫米，是湖南首次记录的24小时600毫米以上极端暴雨。

阚保勇透露，根据不完全统计，强降雨给资兴造成道路塌方1345处，15条（段）国省干线及主要县乡道路阻断、灾毁里程370多公里，570多条县乡公路及村道遭受不同程度损失；10个乡镇149个村6万6793户电力中断；八个乡镇78个村通信中断。有1641间房屋倒塌，20.8万亩农作物受灾，7.63万亩耕地遭到损毁，受灾人口达11.8万人。

据悉，随着道路、通信的基本抢通，初步查清，资兴市有30人遇难、35人失踪，涉及五个乡镇26个村、48个村民小组。

郴州市政府在会上通报，灾情发生后，当地根据实际情况，分地段分类别全力开展抢险救援。消防、武警、民兵预备役、蓝天救援队等专业力量1748人积极参战，搜救转移被困群众，到目前已紧急转移安置13033人、营救转移被困群众695人。

阚保勇说，当地集结各类抢修工程人员1792人，全力抢通修复道路、电力、通信等。截至星期四（8月1日）晚上8时，资兴所有乡镇（街道）政府所在地均实现通路、通电、通信，6万6793户停电用户已恢复送电4万6798户，183个行政村也基本实现了通信联络和恢复供电。