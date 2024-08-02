沙特公共投资基金与中国金融机构签署500亿美元协议

沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）与中国主要金融机构签署六份价值高达500亿美元（668亿新元）的谅解备忘录。

据PIF星期四（8月1日）在官网发布的新闻稿，该基金与中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国出口信用保险公司、中国进出口银行和中国工商银行签署上述谅解备忘录。

PIF说，这些谅解备忘录涵盖的合作领域包括鼓励通过债务和股权进行双向资本流动。

PIF全球资本金融部门负责人、投资策略与经济洞察部门负责人赛义夫（Fahad AlSaif）说：“这些谅解备忘录展示了PIF与主要金融机构之间不断加强和深化的关系，强调了PIF致力于在全球范围内加强伙伴关系的承诺。”

综合路透社和中国证券网报道，作为世界上最大的主权财富基金之一，PIF拥有庞大的投资组合。为实现沙特“2030愿景”，PIF近年来致力于将影响力拓宽至沙特之外，以促进国家经济发展。

另据中国商务部官网消息，部长王文涛7月11日同沙特对华经济合作事务负责人、PIF总裁、沙特国家石油公司董事长鲁梅延举行会谈。

王文涛说，中国愿同沙在传统、新兴和未来领域深化基础设施、能源资源、绿色发展、数字经济等合作，并欢迎PIF、沙特国家石油公司等沙特企业继续扎根中国，共享中国发展红利。