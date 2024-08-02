台50辆装甲车抗弹钢板出现裂痕 国防部：已完成修补

台湾军方自主生产制造的云豹八轮装甲车被曝有50辆的抗弹钢板出现裂纹，台湾国防部坦承因焊接不良等因素导致裂纹，目前已完成修补，防弹功能无虞。

台湾网媒“菱传媒”星期五（8月2日）报道爆料，50辆出现严重裂纹的装甲车中，27辆是近两年内制造的CM-34 30机炮装步战斗车，23辆是超过保固期限的CM-32装步战斗车与CM-33装步指挥车。

台湾陆军官兵担忧这些有问题的装甲车若继续使用，恐怕会沦为战场上的“铁棺材”。

云豹八轮装甲车由陆军兵工整备发展中心与工研院、军备局共同研发，整体设计以满足台湾地形需求为主要考量，目前已有670余辆各型云豹甲车配发到陆军与宪兵部队。

这类装甲车以高张力钢板焊接而成，具有抗弹功能，战时转为总统指挥所的“万钧车”同样采用这类装甲车。

台湾国防部军备局星期五早上发新闻稿证实报道消息。

军备局说明，陆军去年7月执行装检时，发现一辆云豹八轮甲车着陆板有裂纹，随后马上进行全面清查，并要求钢板制造合约商中钢机械公司协请第三方单位执行钢板物理检测，发现有战车因焊接不良等因素导致裂纹。

军备局说，27辆出现裂痕的装甲车仍在两年保固期内，已要求中钢机械公司修补和进行新品更换，超过保固期的23辆则由军备局第209厂协助修复。

军备局说，截至8月1日，已完成两辆装甲车身前斜板全新更换，以及48辆着陆板裂纹焊补修复。经军备局第 209厂物化性实验室等多重测试，所有装甲车防弹相关功能验证无虞。

报道称，云豹八轮甲车2006年也曾发生钢板裂痕问题，但国防部当时没承认，直到2008年6月时任国民党立委林郁方揭发14辆批量生产的装甲车中有四辆钢板及底盘出现严重裂痕问题，国防部才紧急暂停生产。

当时，台湾国防部组成专案小组调查，发现同样是中钢钢板加工处理过程出现瑕疵。中钢调整产制过程后，国防部才同意继续生产。