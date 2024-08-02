接任者被要求签一中同意书 台驻澳门办事处仅剩两人员

由于澳门政府要求接任者必须签署遵守“一中原则”同意书才发放签证，台湾官方无法接受，因此台驻澳门办事处目前仅剩两名人员。

综合东森新闻网和台湾《自由时报》等报道，台湾的大陆委员会副主席梁文杰星期四（8月1日）在例行记者会上指出，台湾驻澳门办事处一名外交部派驻人员7月底任满返台，澳门政府要求接任者签署遵守“一中原则”同意书才发放签证赴澳门。台方无法接受相关要求，因此影响台驻澳门办事处的人员正常轮替。

据悉，澳门政府从2019年起要求台驻澳门办事处人员必须签署遵守“一中原则”同意书，否则将不发新签证。台驻澳办事处原编制八名人员来自陆委会、外交部、移民署、警政署，目前仅剩两人派驻当地，均以延长签证方式处理。

梁文杰强调，台湾与澳门的历史渊源非常深厚，因政治情势的演变，造成台方派驻人员在澳门遇上困难。台方正告澳门政府尽速摒除不必要障碍，友善处理台驻澳办事处人员派驻问题，倘若仍坚持损人不利己作为，台方将做最坏打算，届时将冲击台澳的民间交流和澳门的国际形象，澳方须负完全责任。

公开资料显示，台湾与港澳2011年起互相设有办事处，蔡政府上台后因不承认“九二共识”，香港政府自2018年7月起要求台驻香港办事处派驻人员需签署遵守“一中原则”同意书；澳门则自2019年起要求台驻澳办事处人员必须这么做。

此外，港澳皆于2021年宣布暂停其在台办事处运作，台方目前驻港办事处只剩当地雇员。台驻澳门办事处人员的签证则曾在2022年底获得延长。