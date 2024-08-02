中国央行顾问吁理直气壮地采取支持消费增长手段

中国知名经济学家、央行货币政策委员黄益平罕见地批评政府的宏观经济政策过于保守，并呼吁政府理直气壮地采取支持消费增长的财政手段、追求温和通胀。

据“北大国发院”微信公众号星期四（8月1日）消息，黄益平在长安讲坛第415期发表演讲时指出，传统政策思维是政策空间要留有余地，“为国家管好钱袋子”，目前央行和财政部都很重视“保存政策空间”，以备未来不时之需。

但黄益平认为，因为保存政策空间而影响达成宏观经济稳定的目的，可能有点本末倒置。如果政策偏保守影响经济稳健，那就不再有政策稳健，两者之间应取得平衡。

他说，过去两年中国政府表明要支持经济增长，但实际政策效果一直非常有限，其中一个重要原因是地方政府不但没有帮着扩张，反而做了很多紧缩的事情，如“查税30年”、渲染“过紧日子”。

黄益平指出，中国经济已进入新阶段，消费、出口、投资等总需求不再强劲，这实际上对宏观经济政策提出新挑战，包括政策刺激力度偏小，地方政府对宏观经济调控的放大作用减弱，价格疲软存在低通胀的风险，以及家庭和企业面临资产负债表衰退的风险。

他呼吁政府改变“重投资、轻消费”的政策理念，理直气壮地采取支持消费增长的财政手段，包括让农民工在城市落户、直接给老百姓发钱。

黄益平还建议将CPI增长2%至3%明确为刚性政策目标，并围绕这一目标制定政策；同时重视对市场预期的引导，更重要的改变市场预期，加大宏观经济政策力度。“如果整天渲染‘过紧日子’、降薪、补税，市场主体不可能对未来变得更加乐观。”

黄益平提醒：“现在经济‘易冷难热’，如果真的陷入‘低通胀陷阱’，后果会很严重。”

彭博社称，上述言论相当罕见，因为经济学家和金融分析师现在普遍避免在公共论坛上讨论敏感话题，包括任何对政策的批评或可能被认为观点过度看坏经济和市场的内容。