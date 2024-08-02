台政党形象调查：朱立伦亲陆 赖清德虚伪 柯文哲善变

台湾一项针对政党品牌的调查显示，台湾民众普遍对国民党主席朱立伦的印象较为负面，尤其认为他“亲中”、权谋。对民进党主席、台湾总统赖清德和民众党主席柯文哲的负面印象，则分别是虚伪和善变。

综合台湾《联合报》和镜新闻报道，大社会调查中心星期五（8月2日）公布2024政党品牌研究调查结果。

在政党主席的部分，调查结果显示，民众对朱立伦的印象最负面，其中以“亲中”、“政客”、权谋的印象较为鲜明，但65岁以上的族群对朱立伦有较正面的评价。

赖清德的台湾形象深植人心，但相对的，“台独”作为负面的形象也最为鲜明。民众对赖清德的负面印象是虚伪，但也有务实、稳健等正面形象。调查显示，大部分46岁至65岁的族群对赖清德持有负面印象。

比起朱立伦和赖清德，柯文哲聪明和平易近人的形象更为鲜明。但民众对他的负面形象包括善变、狡辩和高傲，在三位党主席中最具独特性。

台湾政治大学传播学院兼任教授郑自隆分析，台湾选民对朱立伦认知定型化，且偏向负面。尽管未尽公允，但这是多年媒体形塑的结果，很难撼动；赖清德评价较为极化，好恶明确，这是从政多年政治人物的必然现象。

柯文哲方面，郑自隆说，选民对柯文哲的评价较为分散，意味着认知分歧尚未定型，但正面形象多于负面。

政党品牌部分，民众对国民党两岸和平的形象较为深刻，但正面形象的回应率较其他两党低，前五大负面形象包括“内讧、中国情结、政客、混乱、威权”；民进党的形象则以民主和爱台湾最鲜明，但贪污的形象也比去年更鲜明；民众党则以改革和制衡的形象最为突出，正义的形象也领先蓝绿两党。

上述调查从7月8日至15日进行，成功访问1392位18岁以上民众，网络调查1042份。