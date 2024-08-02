滞留中国大陆胡姓钓客将返台 陆委会：乐见累积善意

金门县国民党籍立委陈玉珍说，会和家属在下星期三（8月7日）将滞留于中国大陆近五个月的胡姓钓客接回台湾。台湾的大陆委员会对此表示肯定，并称乐见陆方累积善意，人能回来就是好事。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，金门翻船案协商达成共识后，外界持续关注胡姓钓客等相关案件进展。陈玉珍星期四（8月1日）说，经与陆方协调后，将于8月7日陪同家属一同前往大陆将胡姓钓客接回台湾。

陈玉珍还说，希望这段期间金门海域发生的大小事件都能顺利解决，最后共同迎接开放陆客来金门观光旅游的好消息。

对于胡姓钓客将返台的消息，陆委会星期五（8月2日）说，乐见陆方采取行动，累积善意，只要人能赶快回来，就是好事。

陆委会主委邱垂正早前说，胡姓钓客是因为天候因素迷航，船只引擎失去动力以至于越界，已多次向陆方表达应尽速送返，并重申“两岸的相互及时救援，不应该附带条件”。

陆委会副主委梁文杰则说，胡姓钓客在海上被人道救援，但救援变成拘禁，“这是完全不文明的做法”。他说：“毫无道理的拘禁到现在五个多月，我们希望赶快放人。”

今年3月，两名台湾钓客因船只失去动力，被大陆福建海警救起，其中一名吴姓钓客早已平安回台，但另一名胡姓钓客却因具有军人身份，被陆方留滞调查至今。