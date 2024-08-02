新东方否认支付离职赔偿金：不存在辞退董宇辉一说

中国直播电商东方甄选的知名销售主播董宇辉宣布单飞后，新东方透露将向董宇辉支付补偿金，引来董宇辉是被辞退的质疑，但新东方回应称不存在辞退一说，相关款项是对董宇辉和与辉同行的支持。

新东方星期五（8月2日）在微信公众号发声明说，在新东方财报会上，有分析师问到公司给董宇辉支付的相关成本和费用时，用了one-time compensation一词，被误解为新东方为辞退董宇辉支付一次性离职补偿。

声明澄清道，与辉同行从东方甄选剥离是双方互相友好协商并达成一致的结果，公司将与辉同行自成立以来的所有收益及与辉同行股权转让的款项支付给董宇辉，是对董宇辉和与辉同行继续发展的支持，而非离职补偿金。

新东方和东方甄选7月25日公告董宇辉离职的消息，同时宣布东方甄选全资子公司与辉同行正式从东方甄选独立，由董宇辉持有100%股权，代价为7658.55万元（人民币，下同，1415万新元）。

新东方创始人、东方甄选首席执行官俞敏洪同一天在公开信评论区留言强调：“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。”

他隔天（7月26日）晚上还说，与辉同行的账上还留存1.4亿元净利润是他主动提出奖励给董宇辉的，“如果双方友好分手，同时赢得更好的社会声誉，未来还有潜在合作和继续发展的可能性，这都是对于公司利益的最大保护。”

新东方7月31日召开财报电话会时，新东方教育科技集团执行总裁兼首席财务官杨志辉回应是否会给予董宇辉补偿金时，表示这项费用将在本财年第四财季和下一财年第一财季产生，具体数额将在下一次财报电话会上公布，但这是一次性的支出。

这番言论马上引来网民质疑，“被辞退才会有补偿金，如果不是被辞退，为什么会有补偿金呢？ ​”