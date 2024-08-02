中国拟推行网号网证 微信、小红书开始试点

中国官方印发文件提出拟以自愿为名鼓励网络用户登记真实身份统一签发“网号”“网证”后，微信、淘宝、小红书等67个应用程序已开始试点网络身份证。

综合第一财经和科创板日报报道，目前申请和使用网号、网证的“国家网络身份认证”试点版应用程序已在多个应用程式商店上线。该应用程序由中国公安部推出。

申领注册“网号”“网证”需要使用有效法定身份证件以及人脸识别，并关联手机号，设置网络身份口令，授权网络身份在用户手机使用。

第一财经称，申领”网络身份证”的有效法定身份证件包括居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往大陆通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、中国公民普通护照（华侨）等。

申领网证之后，用户会得到一张虚拟的“网络身份证”，它可以向需要实名认证的互联网平台进行认证，不再需要输入姓名和身份证号等信息。

目前，国家网络身份认证公共服务正处于试点阶段，已上线试点APP和场景共67个，包括常见的淘宝、微信、小红书、QQ、优酷视频、中国铁路12306等应用程序。

中国公安部、国家网信办上星期五（7月26日）发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见30天，截止时间为8月25日。

征求意见稿明确构建一套网号、网证的申领、推广和使用制度等。持有有效法定身份证件的自然人，可自愿向国家统一建设的网络身份认证公共服务平台申领网号、网证，其后在接受互联网平台服务时，可以出示网号、网证用于核验其真实身份信息，而无需向平台提供详细的个人身份信息。

这份意见稿印发后迅速引发争议。有观点认为这项政策能防止平台滥用个人信息，但也有观点认为这将使得隐私不保、言论遭到严管。