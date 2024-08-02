台湾女拳击选手性别被质疑 赖清德蔡英文力挺

为巴黎奥运会备战的台湾拳击女选手林郁婷被卷入性别质疑事件后，国际奥委会、台湾总统赖清德和前总统蔡英文发声力挺林郁婷。

赖清德星期五（8月2日）在脸书发文称，在运动赛场上，有赢有输，有掌声也会有杂音，但只要一心一意向前走，没有人可以挡住专业选手追求更上一层楼的决心。

赖清德呼吁民众为林郁婷打气：“让我们与她同在，坚定做她的后盾，用期待和掌声，为林郁婷大声欢呼！”

蔡英文也在脸书呼吁民众一同为林郁婷加油，并写道：“活泼、有自信的林郁婷，即使面对总统也是没在怕，一点都不害羞。”她认为，面对场外的纷扰、对手的挑战，林郁婷也是没在怕。

路透社报道，林郁婷与阿尔及利亚拳击女选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）因国际拳击协会（IBA）针对参加女子赛事的规定，而被取消2023年世界锦标赛参赛资格。IBA禁止有雄性XY染色体的运动员参加女子赛事。

国际奥委会去年以管理和财务问题为由，褫夺IBA的拳击领域管理机构身份，并接管2024年巴黎奥运会拳击赛事。在这之后，两名运动员获准参加巴黎奥运会。

性别质疑事件在星期四（1日）因伊曼内·凯利夫对垒意大利选手的比赛而成了争论焦点。意大利选手在开赛不到一分钟后决定放弃。

国际奥委会同日为准许伊曼内·凯利夫和林郁婷参赛辩护，并称两人因武断的决定而遭到言语攻击。国际奥委会在声明中说，两人是IBC突然做出且武断决定的受害者。

性功能失调差异（Differences of Sexual Disorder）案例十分罕见。一些患者被视为是女性，但有XY性染色体，血液中的睾酮水平也处于男性范围。