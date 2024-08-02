长期赌博 广东卫健委原主任段宇飞被双开

中国广东省卫生健康委原主任段宇飞因严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。官方通报指他长期赌博。

广东省纪委监委星期五（8月2日）在官网通报，广东省纪委监委对广东省卫生健康委原党组书记、主任段宇飞严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报指段宇飞丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查，搞迷信活动；无视中央八项规定精神，违规接受民营企业主提供的旅游、打高尔夫球活动及车辆司机服务安排，违规收受礼金。

段宇飞也被指违背组织原则，在职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；长期参与赌博活动；把公权力当作谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽、案件处理等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，段宇飞严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开资料显示，段宇飞今年63岁，被查前一直在广东工作，2016年任广东省卫计委主任、党组书记，2018年机构改革后任广东省卫健委主任、党组书记，直到2021年。

广东省纪委监委4月通报，段宇飞接受纪律审查和监察调查。新京报社旗下微信公众号“政事儿”当时报道，广东省卫健委党组书记、主任朱宏2023年11月11日主动投案。此番被查的段宇飞是朱宏的前任。

原广东省卫计委主任陈元胜，广东省卫健委党组成员、副主任、省中医药局局长徐庆锋等广东卫生系统里的多名官员也被查。