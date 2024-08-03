清华毕业生举报案调查结果公布 苏州工业园区商务局局长被停职

清华大学毕业生、苏州工业园区商务局科员马翔宇在多个社交平台上实名举报苏州工业园区商务局局长祝某存在政府采购中围标串标等问题后，苏州官方通报，已对祝某立案审查调查，并暂停其职务。

综合苏州日报、上游新闻和江苏新闻报道，马翔宇7月27日在多个社交平台上发布视频，实名向苏州市纪委监委举报祝某在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金，向省委巡视组提供虚假材料，涉案金额超过1700万元（人民币，下同，315万新元），同时还涉嫌学历造假。

苏州官方7月29日回应此事时说，苏州市委市政府已成立专项工作组，展开核查调查。

苏州市专项工作组星期五（8月2日）发布情况通报称，经初步核查，2021年至2023年，在苏州工业园区商务局两个咨询类项目（合同金额113万元）和三个服务类项目（合同金额734.1万元）采购中，存在违反相关规定内定供应商以及围标串标等问题。在此问题上，该局在接受苏州工业园区党工委巡察时存在提供不实材料的情况。

通报称，苏州市纪委监委已对苏州工业园区商务局党组书记、局长祝某立案审查调查，苏州市委已决定暂停其履行职务。

对于马翔宇反映的学历造假问题，通报指出，祝某2003年4月出国留学，2005年3月获得经济学硕士学位证书等相关情况可在教育部留学服务中心网站在线查验。

对于马翔宇反映其遭蓄意打压、年度考核结果不公正的问题，通报说，从核查情况看，年度考核民主测评为会议现场打分，未发现人为授意指使的情况，但该局未将2021年度考核结果及时通知马某某本人，情况属实，苏州工业园区党工委组织部已对该局进行严肃批评。

专项工作组还说，发现在前期处理马某某举报反映问题的过程中，相关单位和工作人员存在执行制度不严、工作质效不高、工作方式方法简单等问题，将依据相关规定对有关责任人进行处理。

通报发布后，马翔宇说：“已经看到了消息，心情很激动，给我一点时间平复一下心情。”

此前，马翔宇在实名举报的视频中说，苏州市纪委监委2023年3月13日正式受理了他的举报，但时至今日没有得到消息反馈。中国媒体报道称，据了解，马翔宇于2023年3月实名举报后，纪检监察机关等随即开展核查。在此过程中，马翔宇陆续反映新的情况，相关部门持续跟进。