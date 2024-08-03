国际奥委会回应中国游泳队成绩：经受了全面检测

中国游泳队员打破世界纪录的成绩遭到外媒质疑，国际奥委会发言人马克·亚当斯星期五（8月2日）对此回应说，中国游泳队经受了全面的检测，是巴黎奥运会上接受兴奋剂检测最多的队伍。

根据中新社报道，在当天举行的新闻发布会上，有记者针对中国游泳队员打破世界纪录但遭到外媒质疑的情况提问，马克·亚当斯回答说，自今年1月至今，该队接受了600多次测试，他们经受了全面的检测。

中国游泳男将潘展乐在本届巴黎奥运会男子100米自由泳决赛上，以46秒40最先触壁，为中国游泳队夺得本届赛会首枚金牌，也写下巴黎奥运的首个游泳世界纪录。

他在随后的采访中说，之前和外国选手打招呼都不被理睬，现在自己一雪前耻，“看不起我们的，今天把他们都拿下了”。

但潘展乐的成绩也引来外媒质疑。一名澳大利亚记者星期五在女子200米蝶泳赛后发布会上说，潘展乐在男子100米自由泳决赛中的成绩让不少外媒认为“不可能完成”，问中国选手、女子200米蝶泳铜牌得主张雨霏如何看待。

张雨霏受访时反击，称潘展乐的成绩没有任何问题，并质疑为什么没有人去质疑美国选手菲尔普斯和莱德基。

前美国游泳巨星菲尔普斯星期五在接受NBC体育采访时说，潘展乐以超过1秒的优势赢得100米自由泳，太不可思议了。在他的职业生涯中，从未见过在比赛中取得如此大的优势。46.4秒，这是闻所未闻的。

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌，引起外界关注。

巴黎夏季奥运会开幕前，世界泳联7月23日公布中国游泳队接受最密集的兴奋剂检测，半年多平均每人被检测21次。