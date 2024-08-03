中国首次对违规境外会计师事务所限制从业

中国财政部公告，香港开元信德会计师事务所因违反规定，五年内不得从事中国大陆企业境外上市审计业务。中国官媒称，这是财政部首次对违规境外会计师事务所限制从业。

中国财政部星期五（8月2日）在官网发布会计信息质量检查公告，称在香港会计及财务汇报局协同配合下，对跨境审计监管工作中发现的大陆注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题展开专项检查，并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。

公告称，张云鹤2022年作为注册会计师并担任天健会计师事务所广东分所副总经理、合伙人期间，与在香港注册的开元信德会计师事务所有限公司私自签署合作协议，在天健立项审批系统中未上报真实的业务信息，实际承办了五家大陆在港上市企业2021年度财务报表审计工作。张云鹤还存在私存私带审计工作底稿等违法违规问题。

依据相关规定，中国财政部决定给予张云鹤警告并处罚款3万元（人民币，5561新元）的行政处罚。中国注册会计师协会对张云鹤作出公开谴责的行业惩戒，并收回其2023年11月获得的“注册会计师诚信执业30年”荣誉证书。

根据公告，2022年至2023年，香港开元信德承接的五家大陆在港上市企业年报审计业务，不属于境外会计师事务所入境临时执行审计业务的行政许可范畴。香港开元信德未按规定向相关省级财政部门进行业务报备、报告，涉及面广，情节严重。

中国财政部决定，香港开元信德自公告日（2024年7月12日）起五年内不得从事内地企业境外上市审计业务。

新华社报道称，这是中国财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定。