驻澳人员拒签一中同意书无法轮换 澳门政府批台恶意炒作

针对台湾官方称，澳门特区政府要求派驻当地办事处的人员签署遵守“一中原则”承诺书才能获得签证，导致很难向办事处派遣员工，澳门政府星期五（8月2日）回应指，台湾歪曲事实，恶意炒作在澳门的“台北经济文化办事处”人员轮换的做法，澳门政府表示坚决反对。

澳门特区政府在官网发布声明说，根据《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》和1999年《中央人民政府处理“九九”后澳门涉台问题的基本原则和政策》，台在澳机构及人员必须遵守一个中国原则。

声明指出，澳门政府对在澳门的台北经济文化办事处及人员提出签署“承诺书”的相关要求，采取有关措施，完全正当合理。台湾当局方面歪曲事实，抹黑攻击，突显出于政治目的而恶意炒作，严重损害澳台关系。当前台北经济文化办事处的人员问题是台湾当局一意孤行，不负责任的结果，一切后果应由台湾当局全部承担。

台湾陆委会副主委梁文杰星期四（1日）在例行记者会上说，台湾驻澳门办事处一名外交部派驻人员7月底任满返台，澳门特区政府要求接任者签署遵守“一中原则”承诺书才发放签证。台湾拒绝接受这一要求，因此影响台驻澳门办事处的人员正常轮替。

台湾与港澳2011年起互设办事处。台湾驻澳门办事处原本编制八人，分别来自陆委会、外交部、移民署、警政署。蔡英文政府2016年上台后，两岸关系恶化，香港特区政府自2018年7月起要求台驻香港办事处派驻人员签署遵守“一中原则”承诺书，澳门自2019年起要求台驻澳办事处人员必须这么做。港澳2021年关闭其驻台北办事处。