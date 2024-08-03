李家超访老柬越：三国明确支持港加入RCEP

香港特首李家超本周率团访问老挝、柬埔寨和越南后，称此次访问达成五项成果，其中包括三个国家都明确支持香港加入区域全面经济伙伴协定（RCEP）。

根据港府新闻公报，李家超星期五（8月2日）在越南胡志明市总结此次访亚细安三国行程时说，在六日内访问三个国家、四个城市，出席约30场活动，与三国的领导人会面并进行良好的交流，还参观多间企业和“一带一路”项目。

李家超说，此次行程达成了五项成果。第一，加强政府和政府之间的关系和往来。他与三国的领导人见面，并称大家都同意增加高层互访，出席双边活动和会议，推动和组织更多元的经贸合作活动。

他说，第二，就发展和合作领域达成共同意向，成果丰硕。此次香港在三个国家先后签署共55份协议或者备忘录，老挝12份，柬埔寨13份，越南30份，涵盖贸易和经济合作、投资、海关合作等领域。

李家超指出，第三，巩固和扩阔了商业网络，为开拓新空间、新机遇，增强动能，并称大家都认同在航空、贸易、投资等有更广阔的合作空间；同时开拓了青年教育的合作新空间，加强教育和研究方面的交流，进一步发挥香港作为区域专上教育枢纽的地位。

他称，第四，共建“一带一路”。到访的三个国家在“一带一路”建设上已经有良好的基础，香港更可在投资融资、人才管理、营运和网络多方面提供国际水平的优质服务，合作空间广阔。

李家超说，第五，再次肯定了三国对香港加入RCEP的支持。三个国家的政府都明确表示，支持香港加入RCEP。他感谢三国对香港的支持，并备受鼓舞。

李家超在答记者问时说，港府会积极研究在亚细安国家增设经贸办。他还说，港府跟上述三个国家的政府都同意要加强人民往来，并称港府将研究如何推进措施，让来自这三个国家的旅客入境更便利。